Córdoba mostró su cocina en uno de los grandes festivales de Latinoamérica

La Agencia Córdoba Turismo participó de una nueva edición del festival Sabor es Polanco, realizado en los Jardines del Campo Marte de la Ciudad de México, uno de los encuentros gastronómicos más importantes de Latinoamérica.

El evento celebró su 12ª edición y reunió durante dos jornadas a más de 75 restaurantes y alrededor de 200 expositores, convocando a miles de visitantes interesados en conocer propuestas culinarias de distintos países, productos regionales y experiencias gastronómicas de primer nivel.

En esta oportunidad, Argentina fue el país invitado de honor, y Córdoba formó parte del stand nacional a través de Visit Córdoba, junto al Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, siendo las únicas representaciones argentinas presentes en el espacio institucional.

Durante el festival, la provincia presentó su identidad gastronómica con distintas acciones promocionales orientadas a acercar los sabores cordobeses al público mexicano. Entre ellas se realizaron masterclass y degustaciones de productos emblemáticos, que despertaron gran interés entre los asistentes.

Las actividades estuvieron a cargo del chef cordobés Andrés Chaijale, quien propuso un recorrido por la cocina de la provincia a través de distintas preparaciones y presentaciones gastronómicas. Además, el público pudo degustar productos representativos como vino y fernet.

El director de Visit Córdoba, Diego Puente Rosa, destacó la importancia de participar en eventos internacionales de este tipo para mostrar la cultura gastronómica de la provincia y promover el turismo. Señaló que la cocina cordobesa forma parte de la identidad local y refleja tanto la historia como el trabajo de los productores y cocineros de la región.

La presencia institucional también permitió difundir la riqueza productiva de Córdoba y posicionar a su gastronomía como un atractivo turístico que combina tradición, creatividad y productos regionales.