Córdoba reúne especialistas para capacitarse contra el narcotráfico

Este lunes comenzó en el Centro de Convenciones Córdoba, dentro del Complejo Ferial, el Curso Avanzado de Lucha contra el Narcotráfico – Región Centro, una instancia de capacitación que se desarrollará durante tres jornadas con la participación de especialistas y fuerzas de seguridad de distintas jurisdicciones.

La apertura estuvo encabezada por el subjefe de Policía de Córdoba, Federico Cisnero, acompañado por integrantes del Estado Mayor policial. La propuesta apunta a fortalecer las capacidades investigativas y operativas de las fuerzas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La actividad es dictada por la Escuela del Crimen de la Dirección de Investigaciones Criminales y reúne a especialistas del Ministerio de Seguridad de la Nación junto a representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Durante el curso se trabajará sobre herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación criminal, técnicas especiales de investigación y análisis de sustancias ilícitas. La capacitación también busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre las distintas fuerzas y jurisdicciones.

Desde la organización señalaron que este tipo de instancias forman parte de las acciones orientadas a mejorar las herramientas investigativas y fortalecer la cooperación entre organismos para enfrentar el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.