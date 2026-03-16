Cortes de tránsito por la carrera L'Étape Argentina en Valle Hermoso

El domingo 22 de marzo habrá restricciones de circulación en rutas de la zona por el paso de ciclistas que participarán de la competencia.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que el domingo 22 de marzo se realizarán cortes de tránsito en distintos sectores debido al paso de la carrera L'Étape Argentina by Tour de France.

Según se indicó, durante la jornada permanecerán cerradas al tránsito la Ruta Provincial E53 (Camino del Cuadrado) y la Ruta Nacional 38.

Los cortes están previstos entre las 7:30 y las 13:00. En tanto, el paso de los ciclistas por Valle Hermoso se estima entre las 8:30 y las 12:30.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos tomar previsiones y circular con anticipación o utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes durante el desarrollo de la competencia.