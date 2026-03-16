Cosquín despliega la campaña de vacunación antigripal en toda la ciudad

La Municipalidad de Cosquín puso en marcha la campaña de vacunación antigripal en todo el territorio de la ciudad, en articulación con el plan de inmunización impulsado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la vacuna a los distintos grupos de riesgo y reforzar las acciones preventivas frente a la circulación del virus de la influenza, especialmente de cara a la temporada invernal.

La campaña está destinada a niños y niñas de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, personal de salud, mayores de 65 años y personal estratégico. La vacunación busca reducir complicaciones graves, hospitalizaciones y mortalidad asociadas a la gripe.

En Cosquín, el operativo sanitario se desarrolla con alcance en todo el territorio, garantizando la aplicación de la vacuna tanto en el Hospital Municipal como en distintos dispensarios barriales y mediante un consultorio móvil que recorre semanalmente los barrios de la ciudad.

Los vecinos pueden acercarse a los siguientes centros de atención:

Hospital Armando Cima: lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 16:30.

Dispensario del CIC (barrio San José Obrero): lunes a viernes de 8 a 12.

Dispensario Ramón Carrillo (barrio Alto Mieres): lunes a viernes de 8 a 12.

Dispensario Colinas de Mallín: lunes y jueves de 9 a 12.

Dispensario Hermes Binner: miércoles de 9 a 12.

Consultorio móvil: recorridos rotativos por los barrios los jueves.

Como todos los años, la formulación de la vacuna se actualiza de acuerdo con las cepas del virus circulante, por lo que se recomienda aplicarla nuevamente en cada temporada, preferentemente antes del inicio del invierno.

Además, se recordó que la vacuna antigripal puede aplicarse junto con cualquier otra vacuna, sin necesidad de intervalos entre aplicaciones.