Alerta Naranja en el sur provincial
Cuándo llegarán las tormentas a Córdoba: ¿caerá granizo?El anuncio fue dado a conocer por la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad.
El pronóstico anticipa tormentas fuertes en la Provincia de Córdoba que incluirán abundante caída de agua, fuertes ráfagas de viento, granizo y una intensa actividad eléctrica.
El anuncio fue dado a conocer por la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad, en base a reportes del Servicio Meteorológico Nacional y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.
El Alerta Amarillo rige en todo el territorio provincial y se anunció un Alerta Naranja para la región sur.
Se insta a la población a extremar medidas de prevención, evitando realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, la circulación en horarios críticos, y manteniéndose alejados de cauces de ríos y arroyos por eventuales crecidas.