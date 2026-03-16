Alerta Naranja en el sur provincial

Cuándo llegarán las tormentas a Córdoba: ¿caerá granizo?

El anuncio fue dado a conocer por la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad.
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Sociedad
lunes, 16 de marzo de 2026 · 19:13

El pronóstico anticipa tormentas fuertes en la Provincia de Córdoba que incluirán abundante caída de agua, fuertes ráfagas de viento, granizo y una intensa actividad eléctrica.

El anuncio fue dado a conocer por la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad, en base a reportes del Servicio Meteorológico Nacional y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.

El Alerta Amarillo rige en todo el territorio provincial y se anunció un Alerta Naranja para la región sur.

Se insta a la población a extremar medidas de prevención, evitando realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, la circulación en horarios críticos, y manteniéndose alejados de cauces de ríos y arroyos por eventuales crecidas.

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