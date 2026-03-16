Cuándo llegarán las tormentas a Córdoba: ¿caerá granizo?

El pronóstico anticipa tormentas fuertes en la Provincia de Córdoba que incluirán abundante caída de agua, fuertes ráfagas de viento, granizo y una intensa actividad eléctrica.

El anuncio fue dado a conocer por la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad, en base a reportes del Servicio Meteorológico Nacional y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.

El Alerta Amarillo rige en todo el territorio provincial y se anunció un Alerta Naranja para la región sur.

Se insta a la población a extremar medidas de prevención, evitando realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, la circulación en horarios críticos, y manteniéndose alejados de cauces de ríos y arroyos por eventuales crecidas.