De Carlos Paz al mundo con personajes inspirados en Disney

Desde un taller en Villa Carlos Paz, un artista cordobés logró que sus creaciones lleguen a distintos rincones del planeta. Se trata de Damián Borrajo, un diseñador y fabricante de personajes y botargas que, tras años de intensa trabajo, logró exportar figuras inspiradas en el universo de Mickey Mouse y otros personajes a países de todo el mundo.

Borrajo tiene 44 años y asegura que su historia comenzó cuando era apenas un niño. Desde los ocho años trabajaba en una casa de disfraces familiar en Córdoba, un emprendimiento iniciado por su madre. Con el tiempo, junto a su esposa, el proyecto fue creciendo hasta contar con cientos de trajes y una estructura dedicada a la producción de personajes para eventos y espectáculos.

El salto llegó cuando comenzó a experimentar con cabezas y máscaras de gran tamaño, conocidas como «cabezones». Tras probar distintos materiales y técnicas, muchas inspiradas en su formación en el área de prótesis dentales, decidió publicar uno de sus primeros modelos en Internet. Aquella figura, que él mismo recuerda como «el Mickey más feo del mundo», terminó siendo el punto de partida de una historia inesperada que trascendió fronteras.

La publicación llamó la atención de compradores internacionales. El primero fue un cliente de Bangkok (Tailandia) que adquirió uno de los personajes a través de una plataforma, utilizando el entonces novedoso sistema de pagos PayPal. A partir de ese momento, comenzaron los envíos a diferentes países, como Bélgica, México, Estados Unidos, Francia, Irak e Irán, entre otros.

Hoy, la empresa sigue manteniendo el espíritu familiar. Su esposa trabaja en los detalles de finalización de los rostros de los personajes y su hija lo ayuda en todo lo que son las redes sociales. «Fue todo un proceso. No sabíamos cómo exportar, había muchísima burocracia y tuvimos que aprender sobre la marcha»; recuerda Borrajo, quien logró establecer una logística estable de envíos internacionales con el punto de partida en su taller de Playas de Oro.

El crecimiento del proyecto también llamó la atención dentro de la propia industria del entretenimiento. Según relata, recibió contacto de Tim Hamilton, director de personajes de The Walt Disney Company, quien los invito a viajar y conocer el mundo Disney y le indicó algunos lineamientos para evitar conflictos con la marca. El ejecutivo quedó tan encantado con su historia y la calidad de sus creaciones que incluso le solicitó la realización de personajes para una celebración privada vinculada a la producción de Mary Poppins. Desde entonces, Borrajo mantiene un estricto respeto por las normas de uso de personajes y asegura que ese cuidado le permitió trabajar durante más de 15 años sin inconvenientes legales.

Actualmente, el artista vive en Villa Carlos Paz, ciudad a la que llegó hace más de una década. Desde allí continúa produciendo personajes y escenografías que se envían a distintas partes del mundo. Sin embargo, la situación internacional y las dificultades logísticas recientes lo llevaron a replantear su estrategia. Su nuevo objetivo es desarrollar proyectos en Argentina. Entre sus planes se encuentran la creación de una escuela de efectos especiales y escenografía, donde jóvenes artistas puedan aprender técnicas de fabricación de personajes, animatrónica y escultura tridimensional.

Además, busca impulsar la apertura de un salón temático en Villa Carlos Paz que permita recrear experiencias con escenografías y personajes, acercando al público local un espectáculo inspirado en los grandes parques temáticos del mundo. «Argentina tiene artistas increíbles, pero muchas veces estamos tan ocupados resolviendo problemas que no tenemos tiempo para mostrar lo que somos capaces de hacer»; reflexiona Borrajo, quien completó: «Mi objetivo es que el talento que hay acá pueda mostrarse y que, de alguna manera, pongamos a Argentina en el mapa».