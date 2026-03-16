Docentes de Córdoba rechazaron la oferta salarial y anunciaron un paro de 48 horas

La Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales resolvió no aceptar la segunda propuesta salarial del Gobierno provincial por considerarla insuficiente y definió un plan de lucha que incluye dos días de paro esta semana.

La Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales, reunida este lunes 16 de marzo con representantes de las 26 delegaciones sindicales, resolvió por amplia mayoría rechazar la segunda propuesta salarial presentada por el Gobierno de Córdoba al considerarla aún insuficiente.

En el encuentro, los delegados también solicitaron que continúe de manera urgente la negociación en la Mesa de Política Salarial y Laboral con el objetivo de lograr una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores docentes.

Entre los principales reclamos, el gremio exige que se garantice el 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulativo y remunerativo durante todo el período paritario, sin que esté sujeto a la recaudación provincial. Además, reclamaron que se asegure el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) actualizado por IPC tanto para docentes activos como jubilados.

También pidieron que la cláusula de revisión salarial se establezca en septiembre y reiteraron el reclamo de “a igual trabajo, igual remuneración”, lo que incluye la eliminación del tope del complemento remunerativo identificado como código 117900 desde febrero.

Entre otros puntos, el gremio docente reclamó el blanqueo de las sumas no remunerativas, la actualización de las asignaciones familiares, la eliminación del diferimiento a jubilados y el cumplimiento del fallo Bossio con el pago del 82% móvil.

Asimismo, exigieron la suspensión del Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes (FOSAET) durante el período paritario, el pago en tiempo y forma de la prolongación de jornada y la continuidad de los procesos de titularización de docentes de distintos programas educativos, así como la jerarquización de cargos directivos.

Los delegados también rechazaron que la educación sea considerada un “servicio esencial” y reclamaron el mantenimiento pleno de la infraestructura en todas las escuelas de la provincia.

Paro de 48 horas

En el marco del plan de lucha, la asamblea definió la realización de un paro docente de 48 horas.

La medida se concretará con un paro de 24 horas el miércoles 18 de marzo, acompañado por una movilización, y un segundo paro de 24 horas el jueves 19 de marzo.

Desde el gremio señalaron que en caso de que el Gobierno presente una nueva propuesta salarial se activarán los mecanismos estatutarios de consulta, debate e información para su evaluación.

Reclamos a nivel nacional

En el documento aprobado también se incluyeron reclamos al Gobierno nacional, entre ellos la restitución de la paritaria nacional docente, la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el restablecimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

Además, manifestaron su rechazo a proyectos vinculados a la denominada “libertad educativa” y a posibles reformas laborales y previsionales.

Memoria, verdad y justicia

Durante la asamblea también se recordó que el próximo 24 de marzo se cumplirán 50 años del golpe de Estado de 1976. En ese marco, el sindicato ratificó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia y convocó a participar de las actividades conmemorativas que se realizarán en toda la provincia.

Entre ellas se incluyen marchas, murales, proyecciones de películas y muestras fotográficas organizadas en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.