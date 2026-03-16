El DUAR brindó asistencia a participantes de la Cabalgata Sampedrina

Personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) brindó asistencia a varios participantes durante la segunda jornada de la Cabalgata y Peregrinación Sampedrina, que se desarrolló entre Altautina y Villa Cura Brochero.

La actividad finalizó este domingo alrededor de las 13 y contó con la participación de aproximadamente 750 peregrinos, entre caminantes, cabalgantes y ciclistas.

Durante el recorrido, el personal interviniente realizó distintas asistencias médicas a personas que presentaron descompensaciones, además de efectuar curaciones preventivas a algunos participantes.