El Garrahan fue acreditado a nivel internacional como centro formador de urólogos pediátricos

El servicio de Urología del Hospital Garrahan fue acreditado como formador de urólogos pediátricos tras ser evaluado por la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el reconocimiento se dio en el marco de un programa que impulsa el cumplimiento de los más altos estándares en formación clínica, quirúrgica y académica de futuros especialistas.

Se trata de un proceso “riguroso, largo y prolongado”, manifestaron desde el sector, al tiempo que también remarcaron haber tenido una formación de excelencia.

Cómo se realiza la evaluación

El análisis consiste en una primera etapa con auditorías virtuales en la que el servicio debe presentar la descripción detallada de sus actividades y características al Comité de Acreditación y Formación SIUP, integrado por miembros de siete países.

Luego, un especialista internacional concurre al centro asistencial, observa las tareas y mantiene entrevistas con el equipo de trabajo. El proceso completo, en este caso, se extendió por seis meses y la acreditación tiene una vigencia de cuatro años.

El centro formador que se postula debe cumplir con determinados requisitos: contar con un programa de formación estructurado, mínimamente de dos años; abarcar aspectos académicos, de investigación, asistenciales y quirúrgicos; y demostrar participación en sociedades científicas y congresos.

Además del enfoque interdisciplinario que distingue al Garrahan, Urología es un servicio que atiende patologías de alta complejidad y realiza alrededor de 700 cirugías, 50 trasplantes de riñón y 1.000 consultas por año, mientras que concede a sus becarios el título de médico especialista en Urología Pediátrica, certificado por la UBA.