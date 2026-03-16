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Feriados: ¿Cuándo llegará el próximo fin de semana largo?

Hay expectativa por el movimiento turístico que podría registrarse durante la Semana Santa.
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Sociedad
lunes, 16 de marzo de 2026 · 11:52

El 2026 sigue su rumbo y muchos comienzan a posar sus ojos sobre la llegada del próximo fin de semana largo y los feriados. El 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y se dispuso que haya «día no laborable» el lunes 23, lo que termina de configurar un período de tres jornadas para hacerse una escapada rápida.

El Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, que este año caerá el jueves 2 de abril, coincidirá con el inicio de la Semana Santa. El 3 de abril será viernes santo y marcará un fin de semana de cuatro días de descanso.

La próxima fecha festiva llegará el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, que seguirá con el feriado del lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) y el 15 de junio (se traslada el feriado del 17 de agosto, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes). El sábado 20 de junio, se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano y el jueves 9 de julio, el Día de la Independencia, al que se sumará un día no laborable el viernes 10 de julio.

El calendario continuará el lunes 17 de agosto con el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín y el lunes 12 de octubre con el denominado Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

A su vez, el tramo final del año dejará los feriados del viernes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional; el lunes 7 de diciembre (declarado día no laborable) y el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Finalmente, este año, la celebración de Navidad llegará el viernes 25 de diciembre.

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