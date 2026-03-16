La Falda prepara el operativo para recibir L’Étape Argentina

La Municipalidad de La Falda comenzó a coordinar el operativo de organización y seguridad para L’Étape Argentina by Tour de France, la competencia internacional de ciclismo que se disputará el próximo 22 de marzo y tendrá a la ciudad como uno de sus puntos centrales.

La reunión de planificación fue encabezada por la directora de Fiestas, Festivales y Eventos, Lara López Mazzucco, junto al coordinador del programa Ojos en Alerta, personal de tránsito, efectivos policiales y los organizadores de la competencia.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al desarrollo del evento, especialmente el operativo de seguridad y la logística que la ciudad deberá desplegar durante la jornada deportiva.

L’Étape by Tour de France es una prueba internacional de ciclismo de ruta que replica el espíritu de la tradicional competencia francesa. El recorrido suele extenderse entre 100 y 150 kilómetros y convoca tanto a ciclistas amateurs como a competidores de alto nivel.

La realización de esta carrera en la región vuelve a poner a las sierras de Córdoba dentro del calendario internacional del ciclismo, con un evento que cada año reúne a cientos de participantes y seguidores del deporte.