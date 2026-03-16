Llega el Festival de Poesía “Córdoba Entera” con actividades en toda la provincia

Del 18 al 27 de marzo se desarrollará el Festival de Poesía Córdoba Entera, un encuentro cultural que reunirá a poetas, músicos y artistas en diferentes ciudades y localidades de la provincia. La propuesta incluye lecturas de poesía, intervenciones artísticas, música en vivo y espacios de micrófono abierto.

La edición 2026 se realizará bajo la consigna “En defensa de la Cultura, la Educación y la Soberanía Nacional. A 50 años del Golpe de Estado”, con actividades que también buscan sostener la memoria colectiva y reflexionar sobre los derechos humanos.

Actividades en distintas ciudades

El festival tendrá sedes en la ciudad de Córdoba y en localidades como Río Cuarto, Villa María, Villa Carlos Paz, San Marcos Sierras, Cosquín, Tanti, Villa de las Rosas, Villa Cerro Azul y Adelia María.

En la capital provincial habrá varias jornadas. El miércoles 18 de marzo a las 20 se realizará una mesa de lectura en el espacio cultural Lo de Amalia, coordinada por el grupo La Bandada. Allí participarán Hugo Francisco Rivella, César Vargas y Mario Trecek, junto a poetas y músicos del colectivo.

El viernes 20 de marzo, desde las 19, el espacio cultural El Espejo Libros, en el Paseo Santa Catalina, será escenario de otra jornada con lecturas de diversos autores y música en vivo.

También habrá actividades el miércoles 25 de marzo en el Centro Cultural Casa de Pepino, donde el programa “La Tríada” presentará el encuentro “Voces de la Memoria”, con lecturas, círculo de voces y micrófono abierto.

Encuentros en el interior

El festival también llegará a varias ciudades del interior provincial.

En Río Cuarto, el viernes 20 de marzo la Biblioteca Popular Mariano Moreno será sede de la presentación de una nueva edición de la revista de poesía La Guacha, seguida de mesas de lectura e intervenciones musicales.

Ese mismo día habrá actividades en Villa María, con lecturas organizadas en la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno, y en Villa Carlos Paz, donde el Movimiento Poético Córdoba Entera realizará un encuentro en la Escuela Nueva Latinoamérica con mesas de poetas de distintas localidades y una intervención artística colectiva.

Además, se realizarán actividades en San Marcos Sierras, Cosquín, Tanti y Villa Cerro Azul, donde se desarrollará una propuesta que combinará intercambio de libros, lectura de poemas e intervenciones en un muro del Bosque de la Poesía.

Cierre del festival

Las actividades culminarán el viernes 27 de marzo con encuentros en Villa de las Rosas y Adelia María. En la primera localidad se realizará el café literario “Contra el olvido”, con lecturas de poetas, militantes y familiares de desaparecidos, además de música en vivo.

De esta manera, el festival propone una agenda cultural que atraviesa distintos puntos de la provincia, combinando poesía, música y memoria colectiva.