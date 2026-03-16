Más de 2500 corredores en la Media Maratón 21K Ciudad de Carlos Paz

Con la participación de más de 2500 corredores de distintos puntos del país, este domingo se desarrolló en Villa Carlos Paz la 14° edición de la Media Maratón 21K Ciudad de Carlos Paz, una de las competencias de running más convocantes del calendario deportivo de la región.

La prueba incluyó tres distancias: las competitivas de 21 y 10 kilómetros y una modalidad participativa de 5 kilómetros, que permitió la presencia tanto de atletas experimentados como de aficionados al running.

Durante la competencia, los participantes recorrieron la costanera del lago San Roque y distintas calles de la ciudad, en un circuito que combinó paisaje serrano y tramos urbanos.

El evento fue organizado por Misión DXT con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Gobierno de la Ciudad, y volvió a consolidarse como una de las pruebas deportivas más importantes que se realizan cada año en Villa Carlos Paz.