Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

El periodista, locutor y relator Marcelo Araujo, una de las principales voces de las transmisiones televisivas del fútbol argentino durante décadas, murió durante esta madrugada.

Desde 1989 hasta 2004, Araujo condujo el programa Fútbol de Primera y fue la voz del clásico de cada fin de semana. También relató a la Selección Argentina en Mundiales y otros eventos, en una recordada dupla con el comentarista Enrique Macaya Márquez.

Entre 2009 y 2014 volvió al relato televisivo de la mano del Fútbol para Todos, el programa oficial que permitió el acceso libre y gratuito a todos los partidos de la primera división del fútbol argentino.