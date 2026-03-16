Protesta docente en Carlos Paz tras rechazo a la oferta salarial

Docentes autoconvocados de Carlos Paz se concentraron esta tarde en la Plaza del CAS, conocida popularmente como la “Plaza del Avión”, para visibilizar el conflicto salarial que atraviesa el sector educativo en Córdoba.

La protesta se desarrolló en el centro de la ciudad. Tras reunirse en el espacio público, los educadores marcharon hasta la esquina de San Martín y Alberdi, donde se manifestaron en el semáforo sin interrumpir el tránsito vehicular.

Docentes autoconvocados se concentraron en la Plaza del CAS de Villa Carlos Paz y marcharon hasta San Martín y Alberdi para visibilizar el conflicto salarial.

Tras rechazar la propuesta del Gobierno provincial, anunciaron paro de 48 horas para miércoles y jueves. pic.twitter.com/NhiaG6O0kQ — EL DIARIO (@diariocarlospaz) March 16, 2026

Durante la actividad participaron docentes de distintas escuelas del departamento Punilla y también integrantes del movimiento de jubilados, quienes acompañaron el reclamo.

Sabrina Rosa, delegada departamental por Punilla de los docentes autoconvocados, explicó que la movilización se realizó luego de que la asamblea provincial rechazara por segunda vez la propuesta salarial del Gobierno de Córdoba.

“Nos convocamos desde las escuelas con compañeros y compañeras autoconvocados para visibilizar el conflicto en el que estamos y nuestra situación económica”, señaló.

La dirigente afirmó que la propuesta oficial fue considerada insuficiente por los docentes. “Acabamos de salir hoy de una asamblea provincial que rechazó por segunda vez y de forma unánime en toda la provincia la propuesta miserable del gobierno”, expresó.

En ese marco, confirmó que la docencia cordobesa realizará un paro de 48 horas. El miércoles se llevará adelante una movilización provincial en la ciudad de Córdoba y el jueves se prevén nuevas acciones en los distintos departamentos.

Desde el sector autoconvocado también plantearon la necesidad de una recomposición salarial más amplia. “Desde unidades de las escuelas y la conducción de Capital se propuso exigir una recomposición salarial de por lo menos el 40% al básico, que es lo mínimo que necesitamos para salir de la pobreza”, sostuvo Rosa.

Asimismo, adelantó que los docentes de Punilla buscarán organizarse para viajar a la movilización provincial del miércoles en la capital cordobesa.

“Es un momento muy importante para que la docencia siga autoconvocándose y organizándose en cada escuela y en cada departamento para exigir lo que necesitamos”, concluyó.