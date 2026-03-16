Reconocen al sistema de adopción de Córdoba como modelo en el país

La Justicia de Córdoba fue destacada a nivel nacional por su sistema de adopciones, que fue seleccionado como una de las diez “buenas prácticas” judiciales del país dentro del programa “Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia”.

La distinción surge de una investigación periodística que identifica transformaciones dentro de los poderes judiciales argentinos que lograron mejorar de manera comprobable el funcionamiento del sistema de justicia.

El proyecto es impulsado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red Federal de Periodismo Judicial, con apoyo de la Embajada Británica en Argentina en el marco de programas de cooperación destinados a fortalecer la transparencia y el acceso a la justicia.

La experiencia cordobesa fue analizada en el trabajo periodístico “Cómo hizo Córdoba para aumentar y acelerar las adopciones”, elaborado por la periodista María Ayuso para el diario La Nación. El informe recoge testimonios de familias y autoridades judiciales para explicar cómo una reforma integral permitió agilizar un proceso que históricamente era largo y complejo.

La transformación fue impulsada por la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil del Tribunal Superior de Justicia. Según la investigación, los cambios introducidos lograron optimizar los tiempos del proceso y mejorar el acceso de niños, niñas y adolescentes a una familia adoptiva.

Agustina Olmedo, secretaria general del Tribunal Superior de Justicia y responsable de esa oficina, destacó el reconocimiento y subrayó el trabajo institucional detrás de la reforma. Señaló que los resultados reflejan la importancia de las decisiones tomadas desde la política institucional y del trabajo coordinado entre distintas áreas para generar avances concretos en el sistema de adopciones.

El programa evaluó 45 iniciativas de distintos poderes judiciales del país, analizando criterios como originalidad, impacto, veracidad y posibilidad de replicación. De ese proceso surgieron diez experiencias consideradas como buenas prácticas, entre las que Córdoba se destacó en la categoría vinculada a temas de familia.

Entre las innovaciones implementadas en la provincia se encuentra la inscripción online en el Registro Único de Adopciones (RUA) desde cualquier punto del territorio provincial, la simplificación de trámites y documentación, y la incorporación de mayor flexibilidad en el proceso adoptivo.

Estas medidas permitieron reducir significativamente los tiempos judiciales. Actualmente, el promedio para alcanzar una sentencia de adopción es de ocho meses desde la guarda del niño, un plazo considerablemente menor al que existía anteriormente.

El reconocimiento posiciona al modelo cordobés como una referencia para otras jurisdicciones del país interesadas en mejorar sus sistemas de adopción y acelerar los procesos destinados a garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia.