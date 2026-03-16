Un apostador cordobés ganó más de $386 millones en el Quini 6

Un apostador de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba, se convirtió en uno de los grandes ganadores del Quini 6, tras quedarse con un premio superior a 386.600.000 pesos en la modalidad Siempre Sale.

El resultado se conoció tras el último sorteo del popular juego de la Lotería de Santa Fe, donde se confirmó que hubo un único ganador en todo el país dentro de esa modalidad.

Según informó oficialmente el Quini 6, el boleto ganador fue vendido en Villa Nueva, ciudad ubicada en el departamento General San Martín, en el centro de la provincia de Córdoba.

La modalidad Siempre Sale premia a quienes aciertan la mayor cantidad de números cuando el pozo principal queda vacante, lo que en esta ocasión permitió que un único apostador se lleve el millonario monto.

Con este resultado, Córdoba vuelve a aparecer entre las provincias con premios importantes en el tradicional juego que se sortea cada semana y que reparte algunos de los pozos más grandes del país.