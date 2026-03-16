Un colectivo que partió desde Córdoba volcó en la ruta: 40 hospitalizados

Un colectivo de la empresa Buses Lep volcó durante la madrugada de este lunes en la Ruta Nacional 9 y provocó que alrededor de 40 pasajeros terminaran hospitalizados.

El accidente ocurrió en el kilómetro 178 de la ruta, en cercanías de la localidad bonaerense de Gobernador Castro.

Según informó el sitio Noticias San Pedro, el colectivo —un Scania Metalsur— era conducido por un hombre de 43 años que, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó volcando en el cantero central de la autopista.

El transporte llevaba unos 50 pasajeros y no hubo otros vehículos involucrados en el episodio.

Tras el vuelco, numerosos ocupantes debieron ser trasladados a centros de salud de la zona. La mayoría presentaba politraumatismos y fracturas en miembros superiores, principalmente en hombros y codos. Uno de los heridos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

El colectivo realizaba el recorrido de larga distancia entre Córdoba y Buenos Aires, aunque su servicio no contempla escalas en la ciudad de Villa María.