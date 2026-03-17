Alerta por tormentas en la provincia de Córdoba

Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para la provincia de Córdoba, que podrían registrarse durante la madrugada y la mañana de este martes.

De acuerdo con el organismo, se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Ante este panorama de inestabilidad climática, se recomienda a la población circular con precaución, especialmente durante las primeras horas del día, cuando se espera la mayor intensidad de las tormentas.

Además, desde la Policía de la Provincia de Córdoba difundieron una serie de recomendaciones para quienes deban circular por rutas o caminos durante condiciones meteorológicas adversas:

-Por pérdida de visibilidad, reduzca la velocidad sin frenar.

-Aumente la distancia con otros vehículos.

-Si se detiene, aléjese de la banquina.

Respete las indicaciones de Policía Caminera y cualquier otra autoridad que trabaje para la seguridad y prevención.

Las autoridades también recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las medidas de precaución mientras dure el alerta meteorológico en la provincia.

