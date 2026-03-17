Bancor inauguró la muestra «Un taller compartido: Borgarello y Damar»

Bancor abrió las puertas de la muestra «Un taller compartido: Borgarello y Damar. Un matrimonio en el arte argentino», que homenajea a la dupla artística conformada por Miguel Pablo Borgarello y Elisa Damar, dos figuras cuyas vidas estuvieron profundamente atravesadas por la creación, el trabajo y la convivencia dentro del mundo del arte.

Con curaduría de Sebastián Pastorino y obras de la colección de la familia Borgarello, la muestra —que podrá visitarse en el Museo Tamburini hasta junio— invita a reflexionar sobre el sentido profundo de una vida dedicada al arte. En el caso de Borgarello y Damar, esa idea adquiere un carácter literal: desde 1940 y durante más de cuatro décadas, el arte fue su territorio común y el eje de su vida cotidiana.

En su hogar, en el taller y en la casa se confundían. Las paredes, los rincones e incluso la cocina se transformaban en espacios de producción donde convivían pinceles, telas, bocetos, esculturas y grabados con las tareas domésticas.

A lo largo de su trayectoria, Borgarello desarrolló una obra sólida que incluye grabados, dibujos, pinturas y esculturas, en diálogo con la modernidad artística argentina desde el interior del país. Su nombre alcanzó reconocimiento y presencia pública en el campo artístico. Sin embargo, esta historia resulta incompleta sin la figura de Damar, pieza fundamental en su vida y en su obra.

Artista plástica y también profesora de piano, violín y artes decorativas, Elisa fue primero aprendiz de Borgarello, luego su esposa y finalmente una compañera artística indispensable. Además de su propia producción —sensible, rigurosa y coherente con su época—, cumplió un rol clave en la organización y sostenimiento del proyecto compartido, gestionando encargos y ventas que permitieron dar continuidad al trabajo artístico de ambos.

La nueva muestra de Bancor se presenta como un reconocimiento y también un rescate histórico, que invita a revisar una relación artística que trasciende el mito romántico del artista solitario y permite comprender cómo dos vidas pueden entrelazarse en una misma vocación creativa.

Un taller compartido: «Borgarello y Damar. Un matrimonio en el arte argentino» podrá visitarse hasta mediados de junio, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00, en el Museo Tamburini (San Jerónimo 166). La entrada es libre y gratuita.