Bomberos de Valle Hermoso sumaron formación internacional en Cosquín

Bomberos Voluntarios de Valle Hermoso participaron la semana pasada de una capacitación internacional desarrollada en el cuartel de Cosquín, en el marco de una misión impulsada por una fundación integrada por bomberos profesionales de Escocia.

La actividad reunió a equipos de distintos puntos de la región y se extendió durante cuatro jornadas intensivas, donde se trabajó en rescate acuático y en la gestión de emergencias a través del comando de incidentes.

En representación del cuartel de Valle Hermoso participaron la oficial principal Nathalie López, la bombero Micaela López y el jefe del cuerpo activo, Fernando López, quienes se sumaron a los entrenamientos junto a otros efectivos.

La instancia permitió incorporar nuevas herramientas operativas y reforzar la preparación del personal ante distintos tipos de intervenciones, en un contexto de intercambio con instructores y equipos de otros países.

Estas capacitaciones forman parte de programas internacionales que buscan fortalecer el trabajo de los cuerpos de bomberos y mejorar la respuesta ante emergencias en cada comunidad.