Caída de árboles y cables sueltos tras el temporal en Córdoba

Las intensas ráfagas de viento registradas en Córdoba capital generaron 102 intervenciones de Defensa Civil municipal, que debió asistir situaciones de riesgo en la vía pública durante las últimas horas.

Entre los principales incidentes reportados se encuentran árboles y ramas caídas, además de problemas con cables y columnas. También se registraron numerosos casos de ramas inestables y carteles con peligro de desprendimiento, lo que obligó a realizar tareas preventivas para evitar accidentes.

Desde el área recomendaron a los vecinos extremar precauciones al circular, especialmente en zonas arboladas o con estructuras visibles dañadas, y recordaron que ante cualquier situación de riesgo se debe comunicar al 103, línea de emergencias municipal.