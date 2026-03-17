Carlos Paz: El municipio hizo entrega de nuevas licencias de taxi

La Municipalidad de Villa Carlos Paz hizo entrega de 47 nuevas licencias de taxi a propietarios y trabajadores con más de 20 años de antigüedad. Se busca fortalecer y jerarquizar el servicio de transporte público en la ciudad.

Del total de licencias otorgadas, 32 correspondieron a permisionarios que ya contaban con licencias permanentes, 10 fueron destinadas a trabajadores que se desempeñaban bajo modalidad temporaria, y 5 se adjudicaron a choferes con más de 20 años de antigüedad en la actividad.

Esta medida se enmarca en una ordenanza que tuvo como objetivo reconocer a quienes históricamente han sostenido el servicio de taxis en la ciudad, brindándoles la posibilidad de acceder a la renovación y regularización de sus permisos.

De esta manera, el municipio continúa acompañando al sector, promoviendo condiciones más equitativas y fortaleciendo la calidad del servicio de transporte para vecinos y turistas.