Córdoba: jornada gratuita de PAP sin turno en hospital

Salud en Córdoba
Córdoba: jornada gratuita de PAP sin turno en hospitalHabrá estudios sin turno y charlas abiertas en el hospital para promover la detección temprana
En el marco del Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, este jueves 26 de marzo se realizará una jornada de prevención y concientización en el Servicio de Ginecología y Obstetricia de un hospital de Córdoba capital.
La actividad comenzará a las 8:30 y tendrá como eje principal una campaña de Papanicolaou (PAP) que se extenderá hasta las 16. Los estudios se realizarán sin turno previo, sin pedido médico y por orden de llegada, destinados exclusivamente a la detección, no a consultas ginecológicas.
Además, durante la jornada se desarrollará una charla abierta en la sala de espera del servicio, en el segundo piso del hospital, a cargo del equipo de Ginecología y Obstetricia, con la participación de especialistas del área.
El objetivo es promover la detección temprana y generar conciencia sobre una enfermedad que, con controles adecuados, puede prevenirse.