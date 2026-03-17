Cristina Kirchner declara hoy en Comodoro Py por la causa Cuadernos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declara este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del juicio oral por la denominada Causa de los Cuadernos, uno de los expedientes judiciales más relevantes vinculados a presuntos hechos de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La audiencia se realiza ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, que lleva adelante el proceso en el que se investiga la presunta existencia de un sistema de recaudación ilegal de sobornos ligado a contratos de obra pública entre empresarios y exfuncionarios.

En el expediente, conocido públicamente como “causa Cuadernos”, la exmandataria está acusada de delitos como asociación ilícita y cohecho, junto a decenas de exfuncionarios y empresarios. El juicio reúne a más de 80 imputados y se centra en supuestos pagos ilegales que habrían sido registrados en anotaciones realizadas por el chofer del exfuncionario Roberto Baratta.

La llegada de Kirchner a los tribunales federales se desarrolla bajo un operativo de seguridad, mientras militantes y dirigentes políticos se concentran en las inmediaciones del edificio judicial para manifestar su apoyo.

En los días previos a la audiencia, la exjefa de Estado cuestiona el proceso judicial y lo define como un “circo judicial”, en referencia a lo que considera una persecución política en su contra.

La declaración de la exmandataria forma parte de una instancia clave del juicio oral, en la que los acusados tienen la posibilidad de exponer su versión de los hechos ante el tribunal que deberá determinar responsabilidades penales en uno de los casos judiciales más resonantes de la política argentina de los últimos años.