Dan becas de $81.000 a estudiantes: quiénes pueden aplicar

El Gobierno nacional abrió la convocatoria 2026 para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, un programa que brinda apoyo económico a estudiantes de bajos ingresos que cursen carreras científicas, técnicas o estratégicas para el desarrollo productivo del país.

La iniciativa apunta a promover la formación en áreas clave como energía, minería, logística, agroindustria, tecnologías de la información, ciencias exactas y profesorados en disciplinas estratégicas.

Quiénes pueden inscribirse

Pueden postularse estudiantes argentinos nativos o naturalizados con DNI que tengan entre 17 y 25 años si ingresan a una carrera, o hasta 30 años en el caso de estudiantes avanzados. Este requisito de edad no aplica para quienes integren grupos priorizados.

Además, deben cursar o estar por comenzar una carrera universitaria o tecnicatura incluida dentro de las disciplinas estratégicas del programa.

Áreas estratégicas

Las carreras contempladas pertenecen a los siguientes campos:

Energía e hidrocarburos

Minería y geociencias

Logística e infraestructura

Agroindustria y biotecnología

Tecnologías de la información y control de sistemas

Profesorados en áreas estratégicas

Ciencias exactas y naturales

De manera excepcional en la convocatoria 2026 se priorizarán tres áreas: energía e hidrocarburos, minería y geociencias, y logística e infraestructura. Los cupos disponibles se asignarán primero a estudiantes de estas disciplinas y luego al resto de las carreras estratégicas.

La nómina completa de carreras estratégicas habilitadas para la Convocatoria 2026 está disponible para su consulta en el sitio oficial, al que se puede acceder desde aquí.

Cupos y monto de la beca

Para esta edición se otorgarán 36.000 becas.

El beneficio tiene una duración de 12 meses, con posibilidad de renovación, y otorga un monto mensual de $81.685.

Quienes cumplan los requisitos pero no obtengan un cupo inicialmente quedarán en lista de espera para ocupar vacantes que se liberen durante el proceso.

Fechas de inscripción

El calendario de la convocatoria 2026 es el siguiente:

Renovantes: del 2 al 20 de marzo.

Nuevos inscriptos: del 16 de marzo al 3 de abril.

La inscripción se realiza de forma online a través de la plataforma del programa, ingresando con el usuario y contraseña de la cuenta de Mi Argentina.

La inscripción se realiza desde la Plataforma del Programa.

Requisitos académicos

Para los nuevos postulantes que ya cursan una carrera, se exige haber aprobado al menos dos materias cuatrimestrales o una anual durante el ciclo lectivo anterior.

En el caso de los becarios que buscan renovar el beneficio, deberán acreditar un avance mínimo en su carrera:

50% de las materias aprobadas para la primera renovación.

67% para la segunda renovación y las siguientes.

Además, quienes superen el 80% del avance requerido recibirán una preaprobación del cupo para la convocatoria siguiente, siempre que cumplan los requisitos socioeconómicos.

Cuándo se publican los resultados

Los resultados se informarán en la plataforma del programa:

Renovaciones: a fines de marzo.

Nuevos inscriptos: en mayo.

Los postulantes podrán consultar el estado de su solicitud en el apartado “Mi beca” dentro del sistema.