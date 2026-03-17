«Despegar» reveló que Carlos Paz es el destino más buscado de Córdoba

La plataforma de viajes «Despegar» reveló que la ciudad de Villa Carlos Paz lidera la demanda con un aumento del 140% en alojamiento y se posiciona como el destino predilecto de «escapadas» dentro de la Provincia de Córdoba. También se advirtió un incremento en lo que hace al turismo internacional y se dio a conocer que las sierras ganan protagonismo dentro del mapa turístico de la Argentina.

En el marco del evento Travel D «Destino Córdoba», realizado en el Hotel Quinto Centenario, la empresa presentó las principales tendencias y datos sobre el comportamiento de los viajeros y puso en valor que hay una «oferta turística diversa, mayor conectividad y un creciente interés por escapadas de corta duración».

Esta tendencia ha tenido un impacto considerable en Carlos Paz, la ciudad turística más importante del interior del país, que mostró en los últimos meses un reposicionamiento dentro de las preferencias de los turistas argentinos y de países vecinos.

«Córdoba tiene una propuesta turística muy completa y versátil, que se adapta a distintos perfiles de viajeros. Este año vimos un crecimiento significativo en la demanda, especialmente en escapadas de corta duración y en el consumo de actividades, lo que demuestra que los viajeros buscan cada vez más experiencias durante su estadía»; indicó Sergio Arévalo, Market Manager de Despegar.

Por su parte, Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, expresó: «Córdoba se consolida cada año como uno de los destinos favoritos de los argentinos. Vemos un interés creciente impulsado por una oferta turística diversa y una mejor conectividad. Desde Despegar seguimos trabajando para potenciar su visibilidad y generar nuevas oportunidades para todo el ecosistema turístico local».

En lo que hace estrictamente a datos, desde la plataforma se informó que el interés por las noches de habitación creció un +140% en Villa Carlos Paz con respecto del 2025 y que el 65% de los viajeros eligió planificar y gestionar su experiencia a través de la app y la web de Despegar, consolidando el modelo digital-first. El 49,5% de los viajeros decidió viajar solo, mientras que el 29,3% lo hace en pareja, reflejando experiencias más flexibles y personalizadas.

Con respecto a las estadías, se precisó que el 77% de los viajeros opta por estadías de hasta tres días y que los pasajeros residentes en Argentina que viajan hacia Córdoba crecieron un 73% en el 2025, con Buenos Aires concentrando el 67,3% de la demanda.