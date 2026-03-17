Obra social: cómo obtener el comprobante en la web de Anses

El trámite se puede hacer desde casa
Obra social: cómo obtener el comprobante en la web de AnsesA todo trabajador en relación de dependencia le corresponde la cobertura de una obra social.
La ANSES recordó que trabajadores en actividad, titulares de la prestación por desempleo y jubilados y pensionados con cobertura de obra social pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) a través de la web.
Al ingresar el número de DNI o CUIL, se puede visualizar la consulta de obra social, o bien descargar el comprobante, que es válido para realizar cualquier tipo de trámite y no requiere de firma ni sello.
En ese sentido, es importante recalcar que a todo trabajador en relación de dependencia le corresponde la cobertura de una obra social para él y sus familiares a cargo (cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad sin límite de edad) y, si necesita incorporar o dar de baja a alguno de ellos, el trámite puede llevarse a cabo bajo la modalidad de Atención Virtual del sitio web oficial de ANSES.