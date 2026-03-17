Paseo de los Artesanos abre con horario extendido

Feria artesanal en la costanera
Paseo de los Artesanos abre con horario extendidoHabrá puestos en la Costa del Lago, Puente del Centenario y Alem y Las Heras con entrada libre y horario extendido
Los Paseos de los Artesanos de Villa Carlos Paz volverán a abrir sus espacios durante el fin de semana largo, con una propuesta que reunirá a feriantes locales en distintos puntos de la ciudad.
La actividad se desarrollará desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, en el horario de 18 a 01, en tres sectores: Costa del Lago, Puente del Centenario y el tradicional paseo de Alem y Las Heras.
Participan de la feria la Asociación de Artesanos Villa Carlos Paz, la Agrupación Cultural Artesanos Independientes, Artesanos Unidos Carlos Paz y Artesanos Independientes, que ofrecerán productos elaborados de manera artesanal.
La entrada será libre y gratuita, con una propuesta pensada tanto para vecinos como para visitantes que recorran la ciudad durante el fin de semana largo.