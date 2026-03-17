Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo titular de la ANSES

El Poder Ejecutivo nacional formalizó este martes la designación de Guillermo Arancibia como el nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Arancibia, quien ya se desempeñaba dentro de la estructura del organismo, llega para ocupar la vacante dejada por Fernando Bearzi en un momento clave para la reforma del sistema previsional.

Considerado un funcionario de "perfil técnico" y con un enfoque orientado a la eficiencia operativa, Arancibia cuenta con el respaldo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Su nombramiento busca consolidar una etapa de gestión basada en resultados medibles y un control estricto del presupuesto de seguridad social.

Trayectoria y antecedentes

Arancibia es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con una especialización en finanzas. Su experiencia en el sector público es vasta:

En la gestión actual: Se desempeñó como Subdirector Ejecutivo de Prestaciones, donde coordinó la transición hacia la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Antecedentes: Fue Gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) entre 2015 y 2019, y ocupó cargos directivos en el área de tecnología de la información en la Ciudad de Buenos Aires.

Los ejes del "Plan Arancibia"

Fuentes oficiales indicaron que la nueva conducción tendrá objetivos claros para lo que resta del año. Entre ellos, se destaca la profundización de la digitalización de trámites para reducir las colas en las Unidades de Atención Integral (UDAI) y la implementación de un Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) destinado a reducir la planta de empleados del organismo.

Asimismo, Arancibia tendrá la tarea de supervisar las auditorías constantes sobre las asignaciones sociales y las pensiones por invalidez, bajo la premisa de "llevar la moral como política de Estado", en sintonía con el discurso presidencial.

Con este cambio, el Gobierno apuesta a un técnico de carrera para administrar la caja más sensible del Estado nacional, priorizando la capacidad de gestión sobre el peso político territorial.