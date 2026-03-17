Un clásico argentino se hace en China y enciende alarmas laborales en Córdoba

La empresa Georgalos confirmó que comenzó a fabricar en China los caramelos masticables Flynn Paff, uno de sus productos más reconocidos, y luego los importa para su venta en el país. La definición fue realizada por su presidente, Miguel Zonnaras, y generó preocupación en Río Segundo, donde la firma tiene una planta industrial clave para el empleo local.

El empresario explicó que la decisión responde a la pérdida de competitividad de la producción nacional. Señaló que las materias primas se comercializan como commodities con precios similares en todo el mundo, lo que elimina ventajas locales, y que la tecnología en la industria alimenticia se ha estandarizado.

En ese contexto, indicó que los factores que determinan los costos son la infraestructura, la logística y la carga impositiva, donde Argentina presenta desventajas. “Tenemos una infraestructura muy, pero muy precaria respecto a cómo se manejan los países industriales en el mundo”, sostuvo.

También advirtió sobre el impacto en el empleo. Explicó que la presión impositiva eleva los costos, afecta la competitividad del producto y termina repercutiendo en el trabajo y el consumo. “Es un círculo vicioso del que resulta muy difícil salir”, afirmó.

En Río Segundo, donde la planta de Georgalos es una de las principales fuentes de trabajo, la situación abre interrogantes sobre el futuro de la actividad industrial y el sostenimiento del empleo.