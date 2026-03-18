Adultos mayores comenzaron el taller de pilates en Valle Hermoso

El Área de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Valle Hermoso dio inicio al Taller Recreativo para Adultos +60 con el comienzo de las clases de Pilates Mat – Nivel iniciación.

La actividad se desarrolla los lunes de 10:00 a 11:00 en el salón del ex Hotel Buenos Aires y está pensada para promover el movimiento, el bienestar físico y la socialización entre las personas mayores.

Desde el área organizadora destacaron que este tipo de propuestas busca generar espacios de encuentro y actividad física adaptada, favoreciendo la salud y la calidad de vida de los adultos mayores de la localidad.

Quienes deseen obtener más información sobre esta y otras actividades recreativas pueden comunicarse con el Área de Deportes y Recreación al 3548 566212.