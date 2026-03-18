Alto acatamiento al paro docente en Punilla

En el marco del paro docente por 48 horas convocado en Córdoba, este miércoles 18 de marzo se registró un alto nivel de adhesión en el departamento Punilla.

En el nivel primario, el acatamiento alcanzó el 80% en Punilla Sur y el 75% en Punilla Norte, mientras que en el nivel medio la adhesión fue del 67% en todo el departamento. En promedio, la medida de fuerza ronda el 75% de cumplimiento, reflejando un fuerte respaldo a la protesta.

La medida fue resuelta por la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales, que rechazó la segunda propuesta salarial del Gobierno de Córdoba por considerarla insuficiente y ratificó un plan de lucha que incluye dos días de paro.

Desde el gremio docente insistieron en la necesidad de una oferta que garantice la recuperación del poder adquisitivo, reclamando un aumento atado al 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Además, solicitaron la continuidad urgente de las negociaciones en la Mesa de Política Salarial y Laboral, junto a otros reclamos como el blanqueo de sumas no remunerativas, mejoras para jubilados y condiciones laborales dignas.

El alto nivel de adhesión en Punilla marca el impacto de la medida y deja en evidencia el malestar del sector docente frente a la propuesta oficial.