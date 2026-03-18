Anses: de cuánto será el bono para jubilados y pensionados en abril de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) todavía no comunicó de manera oficial el monto del bono extra para jubilados y pensionados para abril de 2026 pero es un hecho que se mantendrá.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno mantendrá el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en abril, en el marco de la actualización mensual de haberes que rige por la actual fórmula de movilidad.

El organismo aplicará un aumento del 2,9% en todas las prestaciones, en línea con el dato de inflación y el esquema vigente que ajusta los ingresos con dos meses de rezago. La medida apunta a sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la suba de precios, que en el primer bimestre del año acumula un 5,9%.

Anses: de cuánto será la jubilación mínima en abril

Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $380.319,31.

A ese monto se le suma el refuerzo extraordinario, por lo que los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán al menos $450.319,31 con el bono incluido.

El pago del bono se mantiene como una herramienta clave para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables dentro del sistema previsional.

Cómo impacta el aumento

El incremento del 2,9% se aplicará sobre todas las prestaciones que paga ANSES, en un contexto donde la inflación continúa presionando sobre los ingresos de los adultos mayores.

De esta manera, el Gobierno ratifica la continuidad del esquema de actualización mensual junto con el bono, como parte de la estrategia para amortiguar el impacto del costo de vida en jubilados y pensionados.