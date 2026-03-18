Avanzan trabajos de mantenimiento y reparación en distintos puntos de Valle Hermoso

El personal del área de Obras Públicas de la Municipalidad de Valle Hermoso continúa realizando trabajos diarios de reparación y mantenimiento en distintos espacios públicos de la localidad.

Entre las tareas desarrolladas se encuentran intervenciones en establecimientos educativos, con trabajos de mantenimiento en cisternas y el cambio de flotante en la Escuela Capitán Juan de Zevallos, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de agua.

Además, las cuadrillas municipales también atienden reclamos vinculados al sistema de iluminación, realizando revisiones y reparaciones para mejorar el servicio en distintos sectores del municipio.

Desde el área indicaron que estas acciones forman parte de un plan permanente de mantenimiento de espacios públicos y servicios, con el propósito de dar respuesta a las necesidades de la comunidad y asegurar el buen estado de la infraestructura.