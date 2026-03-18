Bialet Massé será parte del recorrido del Tour de Francia en Córdoba

Bialet Massé formará parte del circuito de la competencia internacional “L’Étape Argentina by Tour de France”, que se desarrollará este domingo 22 en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

El paso por la localidad se dará a través de la Autovía Punilla, uno de los tramos incluidos dentro del recorrido oficial de la carrera.

La presentación del evento se realizó en el auditorio de la Casa de Gobierno, con la participación del intendente Augusto Reyna y autoridades provinciales, quienes destacaron la magnitud de la competencia y su impacto en el turismo y el deporte.

Además, se anticipó que habrá un operativo de seguridad especial y un trabajo coordinado entre los distintos municipios involucrados para garantizar el normal desarrollo de la jornada.