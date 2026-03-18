Carlos Paz refuerza el mantenimiento de calles de tierra en barrios

Este martes por la mañana, el municipio de Carlos Paz continuó con tareas de mantenimiento y acondicionamiento de calles de tierra en distintos barrios, con el objetivo de mejorar la transitabilidad para vecinos y vehículos.

En el Distrito Oeste, las máquinas trabajaron en barrio Carlos Paz Sierras, donde se realizaron tareas de perfilado y reacondicionamiento en calles Balzac y Lavoisier, entre otros tramos.

En paralelo, en el Distrito Este, los trabajos avanzaron en barrios Costa Azul Sur y La Cuesta, con intervención de maquinaria vial tipo Bobcat para optimizar el estado de las calzadas.