Con una jornada histórica, la Legislatura celebró la autonomía de Córdoba

La Legislatura de Córdoba realizó una jornada de reflexión para conmemorar el 206° aniversario de la autonomía de la provincia, al cumplirse un nuevo aniversario del histórico 18 de marzo de 1820.

La actividad se desarrolló en la sede de la Unicameral y fue organizada por el legislador Leonardo Limia. Contó con la participación del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, y del especialista en identidad institucional y creador de símbolos oficiales de la provincia, Cristian Baquero Lazcano.

Durante el encuentro se abordaron los procesos históricos que dieron origen a la Córdoba autónoma y el papel clave que tuvo el brigadier general Juan Bautista Bustos en la consolidación del federalismo en la provincia. También se analizó la proyección contemporánea de aquella decisión política que permitió a Córdoba asumir su propio destino institucional.

Además, la jornada propició un espacio de intercambio sobre la vigencia de la cultura federal en la actualidad, las iniciativas legislativas destinadas a fortalecer la identidad cordobesa y la importancia de los símbolos públicos como parte de la memoria colectiva.

Una fecha clave en la historia provincial

La autonomía de la provincia de Córdoba fue declarada el 18 de marzo de 1820, cuando la provincia asumió plenamente su soberanía política, administrativa y jurídica mediante la instalación formal de la Sala de Representantes.

Este hecho histórico reflejó la voluntad del pueblo cordobés de constituirse como una provincia autónoma, independiente del poder central, y sentó las bases para la construcción de la identidad cordobesa y su participación en el proceso federal que dio forma a la Nación Argentina.

El Día de la Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba fue instituido el 11 de marzo de 2020 con la sanción de la Ley 10.689, y desde entonces se conmemora cada año de manera institucional.