La cuenta regresiva ya empezó y la pregunta se repite: ¿cuántos días tendrá el próximo fin de semana largo en Argentina?

El esquema se organiza a partir del martes 24 de marzo, feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A ese día se le suma el lunes 23, declarado como día no laborable con fines turísticos.

De esta manera, al combinarse con el sábado 21 y domingo 22, se conforma un período de hasta cuatro días consecutivos de descanso.

Sin embargo, no todos podrán aprovecharlo de la misma manera. Mientras que el martes 24 es feriado nacional obligatorio, el lunes 23 depende de la decisión de cada empleador, por lo que en algunos casos se trabajará con normalidad.

Este tipo de fines de semana largos busca impulsar el turismo interno y genera movimiento en destinos como las sierras de Córdoba, donde ya se espera mayor actividad.

Así, el calendario deja una respuesta clara pero con matices: el fin de semana largo puede ser de cuatro días, aunque no será igual para todos.