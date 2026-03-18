Deán Funes: la terminal se quedó sin cajeros de Bancor

La terminal de ómnibus de Deán Funes ya no cuenta con cajeros automáticos de Bancor, un servicio que durante años fue utilizado por vecinos y personas en tránsito por la ciudad.

La medida responde a una decisión de la entidad bancaria ante los elevados costos operativos, que superan los 1.750 dólares mensuales por cada equipo, una situación que también comenzó a impactar en otras localidades del interior provincial.

La ausencia de cajeros en un punto estratégico como la terminal genera preocupación, especialmente por la dificultad para acceder a dinero en efectivo en un lugar de alta circulación diaria.