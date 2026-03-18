Discapacidad: convocan a paro y movilización en Villa Carlos Paz

Prestadores, instituciones y trabajadores del ámbito de la discapacidad realizarán un paro de actividades y una movilización en Villa Carlos Paz en reclamo por la falta de pago de prestaciones, una situación que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

Las medidas de fuerza se desarrollarán los días 18 y 19 de marzo. Este miércoles 18 se llevará adelante un paro de actividades, mientras que el jueves 19 a las 16 horas se convoca a una concentración y movilización en la Plaza del Avión, con el objetivo de visibilizar el incumplimiento en los pagos por parte de obras sociales y organismos como PAMI e Incluir Salud.

La jornada incluirá un “bocinazo” para visibilizar el reclamo por el incumplimiento en los pagos por parte de obras sociales y organismos como PAMI e Incluir Salud. Además, se invitó a los participantes a asistir con carteles o globos negros como forma de acompañamiento a la protesta.

Desde el sector señalaron que atraviesan meses de atraso en los cobros, lo que compromete el funcionamiento de espacios de atención, contención, educación y rehabilitación. Entre los principales reclamos, exigen el pago inmediato de las prestaciones adeudadas, la regularización de los pagos en tiempo y forma y el respeto por los derechos del sector.

La convocatoria es impulsada por distintas organizaciones e instituciones locales, que buscan visibilizar la problemática y garantizar la continuidad y calidad de los servicios. “Sin prestaciones no hay derechos. La discapacidad no puede esperar”, remarcaron.