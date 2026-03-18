El municipio entregó ayudas económicas a entidades sociales

La Municipalidad de Carlos Paz concretó este mes una nueva entrega de ayudas económicas a instituciones intermedias de la ciudad, en el marco del acompañamiento sostenido que se realiza a través de ordenanzas vigentes.

En esta oportunidad, recibieron aportes la Biblioteca José H. Porto, FUPA, IPAD y el Refugio Nocturno Cura Brochero, entidades que desarrollan tareas sociales, educativas y de contención en distintos sectores de la comunidad.

Desde el municipio indicaron que los montos están establecidos por normativa y que cada institución deberá presentar la rendición correspondiente ante el Tribunal de Cuentas, como parte del control del uso de fondos públicos.