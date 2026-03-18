La Defensoría del Pueblo define su agenda de trabajo anual

La Defensoría del Pueblo llevó adelante una reunión de trabajo junto a responsables de programas, secretarías y autoridades, con el objetivo de avanzar en la planificación institucional anual.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas de agenda y coyuntura, con foco en fortalecer el trabajo articulado entre las áreas y consolidar una mirada estratégica para el desarrollo de las acciones del organismo.

Según se informó, la instancia permitió coordinar lineamientos y organizar el funcionamiento interno, en el marco de las políticas que impulsa la institución.