La Legislatura de Córdoba creó el Día del Bombero Voluntario Retirado

En su cuarta sesión ordinaria del año, la Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría la creación del Día del Bombero Voluntario Retirado de la Provincia y la ampliación del radio comunal de Villa Candelaria Norte, en el departamento Río Seco. Además, el cuerpo legislativo resolvió licencias de algunos de sus integrantes.

Durante la sesión correspondiente al 148° período legislativo, se sancionó la Ley Nº 43303, impulsada por la legisladora Graciela Bissotto, que instituye el 28 de octubre de cada año como el Día del Bombero Voluntario Retirado de la provincia de Córdoba.

La legisladora destacó que la iniciativa busca poner en valor la labor que los bomberos voluntarios desarrollaron durante su vida activa, marcada por el compromiso con la comunidad y por los riesgos personales que implica el servicio.

La fecha elegida remite al primer encuentro de bomberos retirados de toda la provincia, del que surgió la Agrupación Chávez, integrada actualmente por más de 200 socios entre miembros activos y adherentes.

Durante la sesión, un grupo de bomberos retirados presenció el debate desde los palcos. Entre ellos estuvieron Ricardo Antonio Carrera y Walter Nelson Ongaro, de La Carlota; Roberto Santo Luque, de Noetinger; Jorge Tello, de Villa Dolores; y Héctor Carranza, de Leones.

Al momento de recibir la ley en el recinto, representantes de la agrupación agradecieron el reconocimiento y destacaron la importancia de continuar acompañando a los bomberos retirados, muchos de los cuales atraviesan problemas de salud.

Ampliación del radio comunal

En la misma sesión, la Legislatura aprobó también el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el radio comunal de Villa Candelaria Norte, localidad ubicada en el departamento Río Seco.

El legislador Ernesto Flores, miembro informante del proyecto, explicó que la ampliación del ejido permitirá fortalecer el desarrollo de la localidad y mejorar su organización territorial.

Tras la sanción, la ley fue entregada en el recinto a la jefa comunal Mariela Belén, quien estuvo presente durante el tratamiento del proyecto.

Licencias legislativas

Por otra parte, el pleno aprobó la solicitud de licencia presentada por la legisladora Verónica Fátima Navarro Alegre por razones particulares hasta el 18 de abril de 2026. En su reemplazo asumió María Nélida Ortiz, quien ya contaba con los títulos y derechos aprobados para ejercer la función.

Además, se resolvió prorrogar las licencias de las legisladoras Natalia Soledad Quiñonez y María del Rosario Acevedo, ambas por razones de salud.