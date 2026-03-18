La Unicameral avaló la expropiación de inmuebles para impulsar loteos en Córdoba

La Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Legislatura de Córdoba emitió despacho favorable a un proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para el desarrollo de un programa provincial de loteos.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial y tratada este martes en la Unicameral, propone modificar la Ley Nº 8555 de la Dirección de Vialidad y facultar al ministro de Cooperativas y Mutuales a individualizar los bienes que podrán ser expropiados para concretar el programa.

El proyecto establece además que el Gobierno provincial, a través de las áreas competentes, podrá ejecutar obras públicas de infraestructura y servicios de interés general en terrenos que sean de dominio municipal o comunal, o que se encuentren bajo jurisdicción de comunidades regionales. Para ello, será necesaria la autorización previa de las autoridades locales correspondientes.

En este marco, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales será designado como Autoridad de Aplicación del programa de loteos. La cartera tendrá facultades para dictar disposiciones complementarias, firmar convenios y conformar una Unidad Ejecutora integrada por distintas áreas del Estado provincial, con el objetivo de coordinar el desarrollo y la implementación del plan.

El texto también precisa que la intervención de la Dirección de Vialidad en caminos ubicados dentro de ejidos municipales o comunales se realizará bajo un esquema de competencia concurrente y cooperación institucional. En todos los casos, deberá existir una solicitud expresa de la autoridad local y se deberá respetar la planificación urbana vigente, garantizando la coordinación técnica, administrativa y financiera entre los distintos niveles de gobierno.

Impulso a cooperativas y mutuales

Durante la misma reunión de comisión, presidida por el legislador Matías Chamorro, también se analizaron dos iniciativas orientadas a fortalecer la participación de cooperativas y mutuales en las contrataciones del Estado provincial.

Por un lado, se dio aval al proyecto de ley que modifica la Ley Nº 10155, que regula el Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial. La propuesta busca habilitar la contratación de cooperativas como proveedoras del Estado aun cuando agentes públicos integren sus órganos de administración o fiscalización.

Según los fundamentos del proyecto, la reforma elimina la referencia exclusiva a cooperativas de servicios públicos y amplía la posibilidad de contratación a todas las cooperativas, sin distinción de objeto social. De esta manera, se busca evitar que la normativa vigente se convierta en un obstáculo para el desarrollo del sector cooperativo.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la modificación permitirá ampliar la base de oferentes en los procesos de contratación, promover la economía social y fortalecer el vínculo del Estado con organizaciones que funcionan bajo principios de transparencia, control democrático y ausencia de fines de lucro.

Posteriormente, la comisión también emitió despacho favorable al proyecto que propone modificar la Ley Nº 11088, correspondiente al Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2026. La iniciativa busca promover la contratación de proveedores organizados en cooperativas o mutuales, con el objetivo de impulsar la economía popular.

Desde el oficialismo sostienen que estas organizaciones constituyen herramientas clave para generar empleo, distribuir oportunidades y fortalecer la cohesión social. En ese sentido, remarcaron que incorporar de manera más amplia a cooperativas y mutuales en las políticas de compras y obras públicas del Estado no solo resulta una medida justa, sino también una estrategia eficiente desde el punto de vista económico y social.

Expropiación para una escuela en Calamuchita

En paralelo, durante la jornada también se reunió la Comisión de Educación de la Legislatura, presidida por el legislador Pablo Ovejeros.

En ese ámbito avanzó el tratamiento de un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la pedanía Monsalvo, en el departamento Calamuchita. El predio, conocido como “El Parador de la Montaña” o Sauce Norte, sería destinado al funcionamiento de la escuela primaria José Mármol.

La reunión contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Educación que brindaron detalles técnicos sobre la iniciativa. Tras el análisis, la comisión dio visto bueno al proyecto, que ahora continuará su tratamiento en la Comisión de Economía.

Además, durante el encuentro se abordó un pedido de informes presentado por el bloque Frente Cívico de Córdoba sobre el estado edilicio de las escuelas de la provincia, el cual quedó en estudio.