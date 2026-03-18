Municipalidad de Villa Carlos Paz - Edicto Resolución N°47/A/2026

Emplazar a los titulares registrales y/o propietarios de los vehículos individualizados para que, dentro del plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la publicación de la presente, comparezcan ante los Juzgados Administrativos de Faltas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, sitos en calle Liniers 54, de 8 a 13.30 hs., munidos de la documentación que acredite tal carácter, a los fines de regularizar su situación y proceder al retiro de los vehículos actualmente depositados en el Corralón Sur.

