¿Qué anticipa el pronóstico para los próximos días en Carlos Paz?

Villa Carlos Paz atraviesa una jornada templada este miércoles, con cielo despejado y una temperatura actual de 26,6°C, mientras que la sensación térmica alcanza los 27,7°C.

Según el pronóstico oficial, la semana continuará con temperaturas moderadas, pero con un descenso progresivo hacia el fin de semana y el inicio de la próxima.

Para este miércoles se espera una mínima de 13°C y una máxima de 25°C. El jueves y viernes mantendrán condiciones similares, con máximas de 24°C y 26°C respectivamente, y mínimas entre los 12°C y 18°C.

A partir del sábado comenzará el cambio más notorio: la máxima bajará a 22°C, mientras que el domingo descenderá aún más hasta los 20°C, con una mínima de apenas 11°C.

El enfriamiento continuará el lunes y martes, con máximas que no superarán los 19°C, consolidando un inicio de semana más fresco en toda la región.

En cuanto al martes 24, se prevé cielo nublado durante toda la jornada, con temperaturas entre 12°C y 19°C. El viento soplará del sur con velocidades de entre 13 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h hacia la noche.

Actualmente, las condiciones se completan con una humedad del 62%, viento del este a 12 km/h y buena visibilidad.