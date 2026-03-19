A 50 años del golpe, Córdoba realizó un acto en el ex D2

En el marco de la Semana de la Memoria, la Provincia llevó adelante el encuentro “Córdoba con memoria abraza la democracia: cada nombre importa” en el Archivo Provincial de la Memoria, ubicado en el ex D2, a pocos días de cumplirse 50 años del Golpe de Estado de 1976.

La actividad reunió a trabajadores y ex trabajadores de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, familiares de víctimas y funcionarios, en un espacio de reflexión y homenaje a las personas que estuvieron detenidas en ese edificio.

Durante el acto, se reconoció la labor de quienes integraron esa dirección entre 1986 y 2006, período en el que funcionó en el lugar que hoy es símbolo de memoria. También se puso en valor el rol de ese organismo como una de las primeras políticas públicas orientadas a la escucha y acompañamiento de víctimas.

La jornada incluyó un recorrido por las instalaciones, la evocación de los 20 años de la Ley Provincial de Memoria, Verdad y Justicia y la inauguración de una marca de memoria en homenaje a las víctimas de la dictadura.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, destacó la importancia de sostener las políticas de derechos humanos y señaló que “muchas veces es fácil acompañarlas cuando hay respaldo nacional, pero es más difícil cuando aparecen discursos negacionistas”.

Por su parte, la directora de Asistencia a Víctimas de Delito, Alicia Salusso, repasó los orígenes del área y remarcó la continuidad del compromiso estatal: “Escuchar, orientar y asistir a las víctimas sigue siendo nuestro eje”.

Desde el Espacio para la Memoria, Laura Villa valoró el rol de las políticas públicas en los procesos de memoria, verdad y justicia, en un contexto marcado por el aniversario del último golpe de Estado.