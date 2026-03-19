Córdoba recibió 487 proyectos para impulsar innovación y ciencia

El programa Córdoba Ciencia Productiva cerró su primera convocatoria con la presentación de 487 proyectos en toda la provincia, en una señal del dinamismo del sistema científico-tecnológico cordobés y su articulación con el sector productivo.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial, apunta a financiar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, con aportes no reembolsables que van desde los 5 hasta los 60 millones de pesos.

Las propuestas se distribuyen en tres líneas: 396 proyectos en Investigación Aplicada, 54 en Innovación Pública y 37 en Innovación Productiva, abarcando sectores estratégicos como bioeconomía, salud, tecnología y sostenibilidad.

Los trabajos involucran a universidades con sede en Córdoba y organismos como CONICET, CEPROCOR, INTA, CONAE e INTI, consolidando un entramado de cooperación entre ciencia, Estado y sector privado.

Uno de los ejes centrales del programa es la participación activa del sector productivo, que interviene en la identificación de desafíos y en el cofinanciamiento de las propuestas, orientando los proyectos hacia soluciones concretas.

Tras el cierre de la convocatoria, los proyectos ingresan ahora en una etapa de evaluación externa, donde se analizarán su calidad, impacto, viabilidad y grado de innovación, con el objetivo de seleccionar aquellos con mayor potencial para fortalecer la competitividad y el desarrollo provincial.

La iniciativa forma parte de una estrategia que busca posicionar a la ciencia y la tecnología como motores del crecimiento, promoviendo la generación de valor, empleo calificado y nuevas oportunidades en Córdoba.