El Cine Arte Córdoba abre su temporada con fuerte apoyo al cine local

El Cine Arte Córdoba abrió su temporada con una renovación de su cartelera y un fuerte impulso al cine local, consolidando su rol como espacio clave para la exhibición de producciones independientes y cordobesas en la ciudad.

Durante la inauguración, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, anunció la creación del programa “Cine con acento”, una iniciativa orientada a garantizar la presencia sostenida de cine cordobés en la pantalla del espacio. La propuesta incluye la exhibición de películas locales, preestrenos y permanencias más extensas en cartelera.

La sala mantendrá su perfil histórico de cine alternativo, al tiempo que incorporará producciones argentinas y dará prioridad a realizaciones cordobesas vinculadas al Polo Audiovisual Córdoba y al circuito independiente.

En paralelo, se confirmó la continuidad del Cine Móvil, que llevará proyecciones a barrios, localidades del interior, escuelas, centros de convivencia, hogares de adultos mayores y establecimientos penitenciarios, con el objetivo de ampliar el acceso y recuperar la experiencia colectiva del cine.

Rodio remarcó que la política cultural provincial sostiene el desarrollo audiovisual mediante incentivos económicos y programas de difusión, destacando el compromiso de inversión en el sector.

La apertura también incluyó reconocimientos a referentes del cine cordobés. Se homenajeó al director Francisco D’Intino, a 40 años del estreno de “Bajo otro sol”, y se distinguió a la película “El escuerzo”, de Augusto Sinay, por su convocatoria en la sala.

Además, se ratificó la continuidad del programa Cash Rebate, que reintegra parte de la inversión en producciones audiovisuales, y se anunció una nueva edición del mercado FOCUS para agosto, orientado a generar vínculos entre profesionales de la ficción, la animación y los videojuegos.